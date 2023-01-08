"الأمن الإيراني" يطلق الرصاص الحي على محتجين بالعاصمة طهران

كشف تلفزيون "إيران إنترناشيونال"، اليوم الأحد، أن قوات الأمن الإيرانية أطلقت الرصاص الحي ضد محتجين في حي هفت حوض بالعاصمة طهران.
وتفصيلاً، انطلقت تظاهرات، الأحد، أطلق عليها "يوم الانتقام"، احتجاجًا على ممارسات النظام الإيراني القمعية ضد المحتجين خصوصًا الاعتقالات وأحكام الإعدام، وفقًا للعربية نت.
وأفاد موقع "حال وش" المختص في قضايا بلوشستان إيران، بأن محكمة زاهدان أصدرت حكمًا بالإعدام ضد كامبيز خروت، البالغ من العمر 20 عامًا، بتهمة "الإفساد في الأرض". وذكر الموقع نقلاً عن مصادر مطلعة أن هذا الشاب تعرض إلى تعذيب شديد ولم يسمح له بتوكيل محامٍ.
ويأتي ذلك فيما لا تزال تداعيات إعدام السلطات الإيرانية لشابين مستمرة، وسط غضب شعبي واسع يعمّ البلاد، أعقب إعلان طهران إعدام الشابين محمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني، صباح أمس السبت، على خلفية مقتل عضو الباسيج روح الله عجميان.
ونفذّت عمليتا الإعدام شنقًا على الرغم من الحملة التي كانت تقوم بها مجموعات حقوقية دولية للعفو عن الرجلين.
وانهالت الانتقادات الدولية على الأحكام الإيرانية، حيث ندد برلمانيون أوروبيون من أصول إيرانية، ومنظمات حقوقية، بعمليات الإعدام المتزايدة في إيران، وطالبوا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لمنع هذه الإعدامات.
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر من العام الماضي احتجاجات إثر وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عامًا)، بعد ثلاثة أيام على توقيفها بأيدي "شرطة الأخلاق" لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في إيران.
وتحوّلت التظاهرات إلى حركة مناهضة لإلزامية الحجاب والنظام في إيران، في أكبر تحدٍ للسلطات منذ ثورة 1979 التي أطاحت حكم الشاه، فيما ردّت السلطات بعنف، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص.
وأوقِف الآلاف وحكِم على 14 منهم بالإعدام، بينهم عدد كبير بتهمة قتل عناصر أمن أو مهاجمتهم، بحسب القضاء.