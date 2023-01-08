"الأمن الإيراني" يطلق الرصاص الحي على محتجين بالعاصمة طهران

وأفاد موقع "حال وش" المختص في قضايا بلوشستان إيران، بأن محكمة زاهدان أصدرت حكمًا بالإعدام ضد كامبيز خروت، البالغ من العمر 20 عامًا، بتهمة "الإفساد في الأرض". وذكر الموقع نقلاً عن مصادر مطلعة أن هذا الشاب تعرض إلى تعذيب شديد ولم يسمح له بتوكيل محامٍ.