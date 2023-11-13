إقالة وزيرة الداخلية البريطانية.. وصفت مسيرات تدعو لوقف إطلاق النار بغزة بـ "مسيرات كراهية"

وكانت الوزيرة المقالة قد قالت إن عناصر الشرطة "يفاضلون" عندما يتعلق الأمر بالتظاهرات واعتبرت أنهم تجاهلوا "الغوغائيين المؤيدين للفلسطينيين" خلال مسيرات احتجاج على الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، كما وصفت المسيرات الداعية إلى وقف إطلاق النار في غزة، بأنها "مسيرات كراهية" عقب أيام على قولها إن العيش بلا مأوى هو "خيار لنمط عيش".