البيت الأبيض: لن نطبّع مع الأسد وعقوباتنا على سوريا ستظل سارية

وتفصيلاً، انتقدت الولايات المتحدة، يوم الأحد، قرار عودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية، قائلة إن دمشق لا تستحق هذه الخطوة، كما شككت في رغبة الرئيس السوري بشار الأسد في حل الأزمة ببلاده.