"في ظلّ الانقسامات الأسوأ مع إسرائيل".. "بلينكن" ينهي جولته بالمنطقة دون نتائج

في ختام رحلة شملت أربع دول في الشرق الأوسط، وهي الخامسة له إلى المنطقة منذ اندلاع الصراع؛ كان "بلينكن" عائدًا إلى واشنطن بعد تلقّيه صدمة سياسية من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الذي قال: "إن الحرب ستستمر حتى تنتصر إسرائيل بالكامل"، وبدا أنه يرفض بشكل قاطع ردّ حركة "حماس" على اتفاق الإطار.