كذبة عن "بشار" ووقاحة.. "عون": دمج نازحي سوريا بشعبنا اللبناني مؤامرة!

وأشار إلى "أنّنا أدركنا أخيراً أنّ اللعبة كبيرة، وهي مؤامرة على لبنان"، وقال: "طرحت سؤالًا في السابق على إحدى السفيرات، بأنكم طلبتم منا أن نكون حرّاسًا للشّواطئ، حتى لا يخرج السوريون ويلجؤوا إلى أوروبا، لكن لماذا تعملون لتثبيتهم عندنا؟ لا تقبلون أن يصلوا إليكم، لكنّكم تفرضون علينا أن يبقوا عندنا؟ لماذا لا تساعدوهم كي يذهبوا إلى سوريا؟".