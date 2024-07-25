البرلمان العربي يرحّب بالإعلان الصادر بشأن اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين

وأكد في بيان له، اليوم، دعمه الكامل للجهود الإقليمية والدولية كافة الرامية لإنهاء الوضع المتأجج في اليمن، وصولًا لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في إرساء قواعد السلم والأمن، عادًّا إعلان المبعوث الأممي، خطوةً على الطريق الصحيح لتهدئة الأوضاع وخفض التصعيد في اليمن.