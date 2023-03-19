السودان.. التوافق على توقيع الاتفاق السياسي النهائي والدستور الانتقالي في إبريل

وأشار "يوسف" إلى تشكيل لجنة من 9 مدنيين وعسكريين لصياغة الاتفاق، فيما وجدت الوثيقة الدستورية المعدّة من قِبل نقابة المحامين والتي استند إليها الاتفاق الإطاري، قبولاً محليًا ودوليًا واسعًا، إلا أن مجموعات ضمت أحزابًا من أقصى اليسار كالحزب الشيوعي وأخرى من أقصى اليمين مثل حزب المؤتمر الوطني المنحل والأحزاب الصغيرة المتحالفة معه حتى سقوطه في إبريل 2019، أعلنت رفضها لتلك الوثيقة.