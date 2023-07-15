ما السبب؟.. "سوري" يتراجع عن حرق "التوراة" و"الإنجيل" في السويد

وقال "علوش": "إن إعلانه هذه الخطوة، وطلب الإذن من السلطات السويدية للقيام بها، كان مجرد محاولة للفت الانتباه إلى حادثة حرق القرآن في البلاد مؤخرًا، عندما أقدم مهاجر عراقي على حرق مصحف خارج مسجد في استوكهولم الشهر الماضي، ومدى خطورة حرق الكتب المقدسة على السلام الأهلي"، وفقًا لـ"فرانس برس".