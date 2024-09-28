تقارير إسرائيلية تتحدّث عن مقتل "زينب نصر الله" في "قصف الجمعة"

وأفادت مصادر عبرية بأنّ هدف الغارة هو الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله. لكن مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب أشار إلى أن "الأمين العام بخير وعافية ولم يكن في المكان المستهدف".