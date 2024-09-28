تقارير إسرائيلية تتحدّث عن مقتل "زينب نصر الله" في "قصف الجمعة"

أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل "زينب نصر الله" ابنة الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني بالقصف الإسرائيلي المستمر لجنوب لبنان.
ووفقًا لما نشره السبت موقع "روسيا اليوم" ذكرت "القناة الإسرائيلية 13"، وصحيفة "جيروزاليم بوست"، أن زينب نصر الله "قُتلت في غارة جوية إسرائيلية استهدفت أمس الجمعة معاقل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت"، رغم عدم وجود تأكيد رسمي من "حزب الله" أو السلطات اللبنانية.
وفي وقت سابق قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إنه هاجم مقرّ القيادة المركزي لـ"حزب الله" الواقع تحت مبانٍ سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت.
وأفادت مصادر عبرية بأنّ هدف الغارة هو الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله. لكن مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب أشار إلى أن "الأمين العام بخير وعافية ولم يكن في المكان المستهدف".