الأمم المتحدة تدين الإخفاء القسري للمدنيين الفلسطينيين في مواقع توزيع الغذاء بغزة

وأشار الخبراء إلى أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة، معربين عن قلقهم من أن تسهم هذه الممارسات في ردع السكان عن السعي للحصول على المساعدات الغذائية التي تمثل مصدرًا أساسيًا لبقائهم.