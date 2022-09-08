سقط جسر لندن.. وفاة إليزابيث الثانية بعد حكم 70 عامًا

توفيت الملكة إليزابيث الثانية اليوم الخميس على إثر وعكة صحية مفاجئة، عن عمر يناهز 96 عامًا، وبعد أن حكمت 70 عامًا.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، أن أبناء الملكة إليزابيث وحفيدها يتواجدون معها، والوضع الصحي لها "خطير".
وكان قصر باكينجهام في بريطانيا قد أعلن عن وضع الملكة إليزابيث تحت الرعاية الطبية؛ وفقًا لإرشادات الأطباء بسبب حالتها الصحية، وفقًا لما أعلنته شبكة سكاي نيوز الإنجليزية في خبر عاجل.
وأشارت تقارير إلى استخدام حكومة البريطانية لمصطلح "سقط جسر لندن" London Bridge is down وهو الكود السري المتفق عليه للخطط الطارئة المتعلقة بأعضاء القصر الملكي؛ ومنها وفاة الملكة، وتم ابتكار مثل هذه المصطلحات في الأصل منذ ستينيات القرن العشرين، وتم تحديثها عدة مرات على مر الأعوام.