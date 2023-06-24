رغم تحذير "بوتين".. قائد "فاغنز" يسيطر ويتواجد بمقرّ قيادة الجيش الروسي بروستوف!

تقع روستوف على نهر الدون، على بعد 60 ميلًا من الحدود الأوكرانية، كما أنها موطن لقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، التي يقاتل جيش الأسلحة المشترك رقم 58 ضد هجوم كييف المضاد في جنوب أوكرانيا؛ وفقًا لمعهد دراسات الحرب، وتعتبر المدينة قريبة من الطريق السريع "M03"، القريب من مدينة سلوفنسك؛ حيث يربط كييف بخاركيف ويستمر حتى الحدود الروسية بالقرب من روستوف.