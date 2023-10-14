الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى "2215" وإصابة "8714"

أعلنت الصحة الفلسطينية أن حصيلة شهداء القصف والغارات الإسرائيلية وصلت إلى "2215" قتيلًا، وأكثر من "8714" جريحًا في غزة، وإلى "54" شهيدًا، وأكثر من "1100" جريح في الضفة الغربية المحتلّة.
وأكدت الصحةُ في بيانها مقتلَ شاب فلسطيني يبلغ من العمر "27" عامًا، اليوم، أصيب برصاصة إسرائيلية في الرأس في مدينة أريحا.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى مقتل فتيين فلسطينيين خلال اشتباكات "جمعة الغضب" يوم أمس؛ أحدهما يبلغ من العمر "17" عامًا، والثاني 16 عامًا.
وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية، وخسائر كبيرة في الأرواح، وحالة نزوح جماعي من القطاع.