الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى "2215" وإصابة "8714"

أعلنت الصحة الفلسطينية أن حصيلة شهداء القصف والغارات الإسرائيلية وصلت إلى "2215" قتيلًا، وأكثر من "8714" جريحًا في غزة، وإلى "54" شهيدًا، وأكثر من "1100" جريح في الضفة الغربية المحتلّة.