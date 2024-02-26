"رهيومن رايتس ووتش": إسرائيل لم تلتزم بتدابير "العدل الدولية" في قضية الإبادة الجماعية

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم (الاثنين)، أن إسرائيل لم تلتزم ولو بإجراء واحد من التدابير الواردة في الأمر الملزم قانوناً الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام المحكمة، وذلك غداة إعلان إسرائيل تنفيذها للأوامر الصادرة عن المحكمة.