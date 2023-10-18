جيش الاحتلال يقر بقصف مرآب "مستشفى المعمداني".. ويزعم: سنفتح تحقيقًا

وفي وقت سابق أمس، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إنهم لا يستطيعون تلبية الاحتياجات، وإن "المجزرة كبيرة"؛ مؤكدًا أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع من القصف الإسرائيلي العشوائي.