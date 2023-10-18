جيش الاحتلال يقر بقصف مرآب "مستشفى المعمداني".. ويزعم: سنفتح تحقيقًا

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه قصف مرآب مستشفى المعمداني في مدينة غزة أمس الثلاثاء، معلنًا في الوقت نفسه عن بدء تحقيق بشأن قصف المستشفى الذي استُشهد فيه أكثر من 500 فلسطيني أغلبهم نساء وأطفال.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجري وفق "الجزيرة": "قصفنا مرآب المستشفى؛ لكن لم تكن هناك إصابات مباشرة من قبلنا للمستشفى".
وفي وقت سابق أمس، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إنهم لا يستطيعون تلبية الاحتياجات، وإن "المجزرة كبيرة"؛ مؤكدًا أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع من القصف الإسرائيلي العشوائي.
ولم تتمكن سيارات الإسعاف حتى الآن من انتشال أي ضحية، وقد تحول بعض الضحايا إلى أشلاء مبعثرة.
ووفق المصدر فإن الوضع كارثي وصادم ومرعب؛ حيث إن من الواضح أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت وسط ساحات المستشفى الذي يلجأ إليه المئات من اللاجئين والنازحين.