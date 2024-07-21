بعد انسحابه.. "فرانس برس": هؤلاء أبرز 4 بدلاء لبايدن في السباق الرئاسي

هاريس البالغة 59 عامًا هي ابنة لأب جامايكي وأم هندية، وكانت أول شخص أسود وأول امرأة تشغل منصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا، كما كانت أول عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي من أصول جنوب آسيوية. وهي الآن أول امرأة وأول سوداء تتولى منصب نائب الرئيس.