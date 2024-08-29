مهلة أسبوعين لمغادرة البلاد.. أمر طرد لـ"ممثل خامنئي بألمانيا" والسبب استخباراتي

أعلنت السلطات في هامبورغ، الخميس، أن ألمانيا أبلغت محمد هادي مفتح، الرئيس الإيراني للمركز الإسلامي في هامبورغ، الذي جرى حظره في الآونة الأخيرة، بطرده من البلاد مع منحه مهلة أسبوعين للمغادرة.