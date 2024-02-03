30 دقيقة من القصف.. "ضربة أمريكية" لـ85 موقعًا للحرس الإيراني في دولتين عربيتين

وتحدّث مسؤول في وزارة الداخلية العراقيّة لـ"فرانس برس"، طالبًا عدمَ كشف هويّته؛ عن "استهداف أحد مقارّ الفصائل المسلحة ضمن منطقة القائم"، لافتًا إلى أن المستهدف في الضربة هو "مخزن للسلاح الخفيف بحسب معلومات أولية"؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".