"التعاون الإسلامي": قرار مجلس الأمن خطوة مهمة نحو وقف الإبادة في غزة

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بتبني مجلس الأمن الدولي قرارًا يدعو إلى الوقف الفوري والتام لإطلاق النار في غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعال وكاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ورفض أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في قطاع غزة.