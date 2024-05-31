قال إنه "يريد أن يموت شهيداً".. ضبط مشتبه به في خطة لمهاجمة "أولمبياد باريس"!

ولم يشر "دارمانين" إلى تهديد أمني محدد ضد مباريات كرة القدم، لكنه قال إن هناك عدة تهديدات محتملة، منها تلك التي تشكلها جماعات إسلامية متطرفة، ونشطاء البيئة الذين يتسمون بالعنف، وجماعات يمينية متطرفة، وهجمات رقمية من روسيا أو أعداء آخرين.