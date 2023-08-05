لا لفرنسا وأعلام روسيا تلوح بالشوارع.. قادة انقلاب النيجر يلجؤون لـ"فاغنر"!

وتعمل مجموعة فاغنر في عدد قليل من البلدان الأفريقية، من ضمنها مالي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، لمحطة "بي إف إم"، يوم الجمعة: إنه لا يمكن للمرء أن يقول إن هناك أي تورط مباشر لروسيا في انقلاب النيجر، لكن "من الواضح أن هناك موقفًا انتهازيًّا من جانب روسيا، التي تحاول دعم جهود زعزعة الاستقرار أينما وجدت".