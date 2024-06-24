لجنة تحقيق إسرائيلية تتهم "نتنياهو" باستغلال منصبه في إتمام صفقة غواصات ألمانية

ويكافح "نتنياهو" لإنقاذ مصداقيته الأمنية منذ هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة "حماس"، والذي أسفر عن مقتل 1,200 شخص، وأخذ أكثر من 250 رهينة إلى غزة وفقًا للإحصاءات الإسرائيلية، وفي الهجوم الإسرائيلي على غزة الذي تلا ذلك، قُتل أكثر من 37,000 شخص وفقًا للسلطات الصحية في غزة.