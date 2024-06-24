لجنة تحقيق إسرائيلية تتهم "نتنياهو" باستغلال منصبه في إتمام صفقة غواصات ألمانية

أصدرت، لجنة إسرائيلية تحقق في مخالفات مشتبه بها في مشتريات حكومية لغواصات وقوارب صواريخ من ألمانيا تحذيرًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم (الاثنين).
وأخطرت اللجنة "نتنياهو" بأنه استنادًا إلى الأدلة، التي تم جمعها حتى الآن، قد تقرر في النهاية، أنه استغل منصبه كرئيس للوزراء بين عامي 2009 و2016 للموافقة على المشتريات دون اتباع الإجراءات القانونية.
وقالت اللجنة في قرارها المكتوب: "بفعله ذلك، عرّض نتنياهو أمن الدولة للخطر وأضر بالعلاقات الخارجية والمصالح الاقتصادية لدولة إسرائيل"، وفقاً لـ"رويترز".
وبينت اللجنة، التي تأسست في ظل الحكومة السابقة عام 2022، أنها ستنشر قريبًا الأجزاء غير السرية من الأدلة التي تم جمعها خلال التحقيق في الصفقة، والتي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات.
وردًا على قرار اللجنة، ذكر "نتنياهو" أن "الغواصات كانت محورية لأمن إسرائيل في ضمان وجودها ضد إيران، التي تحاول تدميرها".
وأضاف في بيان صادر عن مكتبه أن "التاريخ سيثبت أنه كان على حق في هذه القضية أيضًا واتخذ القرارات الصحيحة لأمن إسرائيل".
ويكافح "نتنياهو" لإنقاذ مصداقيته الأمنية منذ هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة "حماس"، والذي أسفر عن مقتل 1,200 شخص، وأخذ أكثر من 250 رهينة إلى غزة وفقًا للإحصاءات الإسرائيلية، وفي الهجوم الإسرائيلي على غزة الذي تلا ذلك، قُتل أكثر من 37,000 شخص وفقًا للسلطات الصحية في غزة.