شاهد.. طوفان بشري يجتاح شوارع برشلونة للمطالبة بوقف تجارة السلاح مع إسرائيل ودعم غزة

وكان الأسطول، المؤلف من نحو 45 سفينة وقاربًا أبحر العديد منها من برشلونة، يهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة، لكنه تعرّض للاعتراض من البحرية الإسرائيلية، التي أوقفت مئات المشاركين، بينهم نحو 50 إسبانيًا، وفق ما أعلنه وزير الداخلية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.