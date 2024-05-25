"مجموعة السبع" تدعو إسرائيل للإفراج بشكل عاجل عن أموال السلطة الفلسطينية

وأضافت "يلين"، في تصريحات قبل اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في إيطاليا، الخميس: أن الولايات المتحدة وشركاءها "يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة، ولاحتواء العنف في الضفة الغربية، وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية".