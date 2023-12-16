"البديوي" ينعي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت

وقال العسومي في بيان له اليوم: إن "الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كان قائدًا حكيمًا دفع بالكويت نحو تحقيق نهضة وإنجازات رائدة، عززت من مكانتها وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي، كما كان له دور بارز في تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات".