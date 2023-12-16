"البديوي" ينعي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت

نعى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، معربًا عن أحر التعازي وأصدق المواساة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وإلى أسرة الصباح، والشعب الكويتي، والشعوب الخليجية.
وأعرب عن بالغ الحزن والأسى لهذا المصاب الذي أحزن شعوب دول مجلس التعاون، والأمتين العربية والإسلامية؛ لما للفقيد الراحل من مناقب حميدة، وما تمتع به من حنكة عميقة، وشخصية حكيمة، وتجلد جميل، وإنسانية نافَ بها وسمًا بسموّ بيّن لا يخفى على ذي بصر، وأجمع عليها العالم.
وسأل البديوي الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
من ناحية ثانية، نعى رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت؛ داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.
وقال العسومي في بيان له اليوم: إن "الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كان قائدًا حكيمًا دفع بالكويت نحو تحقيق نهضة وإنجازات رائدة، عززت من مكانتها وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي، كما كان له دور بارز في تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات".