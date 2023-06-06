"تصعيد خطير".. فرنسا وألمانيا وبريطانيا: إيران تطوّر برنامجها النووي دون مبرّرات مدنية

وبيّنت أن "إيران واصلت زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 5 في المئة، و20 في المئة، و60 في المئة، ليبلغ إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب الآن أكثر من 21 ضعف الحد الذي نصّ عليه الاتفاق النووي"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".