"تصعيد خطير".. فرنسا وألمانيا وبريطانيا: إيران تطوّر برنامجها النووي دون مبرّرات مدنية

أعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في بيان مشترك، اليوم "الثلاثاء"، أن إيران واصلت دون توقف تطوير برنامجها النووي بما يتجاوز مبرّرات الاستخدام المدني، ولم تظهر استعدادًا يذكر للالتزام بالشفافية.
وذكرت الدول الثلاث، في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية البريطانية: أن "تقرير المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يظهر أن طهران تواصل السير على طريق التصعيد النووي الخطير".
وبيّنت أن "إيران واصلت زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 5 في المئة، و20 في المئة، و60 في المئة، ليبلغ إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب الآن أكثر من 21 ضعف الحد الذي نصّ عليه الاتفاق النووي"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
ولفتت الدول الثلاث إلى أنها لا تزال ملتزمة باتّخاذ كل خطوة دبلوماسية ممكنة لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية.