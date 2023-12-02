رفع الحظر عن توريد الأسلحة للصومال لأول مرة منذ 30 عامًا

ولم ينطبق الحظر على شحنات الأسلحة المخصصة لتطوير قوات الأمن الصومالية؛ رغم أنه كان لا بد من الإبلاغ عنها لدى لجنة الأمم المتحدة المشرفة على العقوبات، والتي كان يمكنها الاعتراض على بعض الأسلحة الثقيلة.