مرصد منظمة التعاون الإسلامي يسجل 1622 جريمة وانتهاكًا في أنحاء الأرض الفلسطينية خلال أسبوع

سجل المرصد الإعلامي الأسبوعي لمنظمة التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، (1622) جريمة وانتهاكًا في أنحاء الأرض الفلسطينية خلال الفترة من 24 - 30 من سبتمبر الماضي.
وكشف المرصد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أمعنت في ضرب الملاذات الآمنة في قطاع غزة، عبر قتلها عشرات الفلسطينيين الذين وصل عددهم خلال أسبوع، إلى (171) شهيدًا، فيما بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 30 سبتمبر 2024، (42334) شهيدًا، و(102109) جرحى.
واستهدف جيش الاحتلال خلال الأيام السبعة الماضية بحسب المرصد، خيام النازحين غرب مدينة دير البلح، ومنازل في مدينة خان يونس، كما شهدت الفترة استهدافًا واضحًا للنازحين في مدرسة الفالوجة في مخيم جباليا، ومدرستي أم الفحم وأبو جعفر في بيت لاهيا، واستشهد عدد آخر في قصف إسرائيلي لخيام النازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.
في غضون ذلك، أصدر مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، تقييمًا للأضرار التي لحقت بالمباني في قطاع غزة أظهر أن ثلثي إجمالي المباني في القطاع لحقت بها أضرار أي ما يقارب 66% وتشمل 163,778 مبنى، وذلك بحسب صور جُمعت في 3 - 6 من سبتمبر 2024، إضافة إلى 52,564 مبنى دُمر بالكامل، و18,913 مبنى تضرر بشدة، و35,591 مبنى ربما يكون قد تضرر، و56,710 مبان تضررت بشكل معتدل، وتبعًا للصور فإن محافظة غزة كانت الأكثر عرضة للدمار.
من جهة ثانية، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (أوتشا): إن منظمات الإغاثة لم تتمكن من القيام بالاستعدادات الكافية لموسم الأمطار في قطاع غزة، بسبب العوائق التي تضعها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إلى أن أكثر من 90% من سكان قطاع غزة نزحوا بالفعل من منازلهم خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع.
على صعيد آخر، لاحظ المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين تواري الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة عن المشهد الإعلامي، في كل من الفضاء الإعلامي ومنصات الإعلام الاجتماعي.
وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة، استشهد فلسطينيان في كل من الخليل وجنين، خلال الأسبوع الفائت، فيما اعتقلت قوات الاحتلال (231) فلسطينيًا، فيما واصل المتطرفون اليهود اقتحام المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، ومنعت قوات الاحتلال أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين من الدخول إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل وذلك لإخفاء ما تقوم به إسرائيل من جرائم، كما أخلت قوات الاحتلال، الحرم من المصلين لإفساح المجال أمام المستوطنين اليهود للقيام بطقوسهم التلمودية، فيما منع جيش الاحتلال قيام أذان الفجر في الحرم مدة 16 يومًا متتاليًا وحتى كتابة هذا التقرير.
كما هدمت قوات الاحتلال خلال نفس الفترة، 9 منازل في القدس وأريحا والخليل وجنين وطوباس، وأحرقت منزلًا في مخيم جنين، وأزالت 10 حظائر في جنين والخليل، فضلًا عن تدميرها لورشة حدادة ومصادرة معداتها في قلقيلية ومصادرة محتويات محل للمواد التموينية كذلك، وهدمت 5 آبار لجمع المياه، وألحقت أضرارًا بخزانات المياه في بلدة بيت أولا بالخليل.
وجرفت قوات الاحتلال شوارع ودمرت بنية تحتية في مدينة جنين، وحاصرت مستشفيي الحكومي وابن سينا في المدينة وفتشت مركبات الإسعاف في المستشفى الحكومي، كما جرفت خلال اقتحامها مخيم بلاطة في مدينة نابلس شوارع وبنى تحتية وألحقت أضرارًا بمحال تجارية أخرى؛ كما جرفت كذلك مساحة تقدر بنحو 20 دونمًا مزروعة بنحو 600 شجرة زيتون في الخليل.
في سياق ذلك، قال المرصد: إن قوات الاحتلال أصدرت أمرًا عسكريًا بمصادرة 8 دونمات لأراضي فلسطينيين في قرية فصايل، بغية توسيع طريق أمني جديد يربط مستوطنة "تومر" بخط رقم 90 في أريحا. كما صادرت قوات الاحتلال جرافة وشاحنة في جنين.
وبلغ عدد المرات التي أغار فيها مستوطنون على قرى وبلدات فلسطينية خلال 24 - 30 سبتمبر 2024، (48) مرة، قاموا خلال تلك الفترة بحرق وتكسير أغصان أشجار كما بلغ عدد الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية خلال الفترة نفسها (5) عمليات جرف ومحاولات للاستيلاء على أراض للفلسطينيين في سلفيت ونابلس والخليل وبيت لحم ورام الله، فيما بلغ مجموع الجرائم والانتهاكات التي قامت بها قوات الاحتلال خلال نفس الفترة (1622) جريمة وانتهاكًا في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.