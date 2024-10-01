مرصد منظمة التعاون الإسلامي يسجل 1622 جريمة وانتهاكًا في أنحاء الأرض الفلسطينية خلال أسبوع

وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة، استشهد فلسطينيان في كل من الخليل وجنين، خلال الأسبوع الفائت، فيما اعتقلت قوات الاحتلال (231) فلسطينيًا، فيما واصل المتطرفون اليهود اقتحام المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، ومنعت قوات الاحتلال أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين من الدخول إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل وذلك لإخفاء ما تقوم به إسرائيل من جرائم، كما أخلت قوات الاحتلال، الحرم من المصلين لإفساح المجال أمام المستوطنين اليهود للقيام بطقوسهم التلمودية، فيما منع جيش الاحتلال قيام أذان الفجر في الحرم مدة 16 يومًا متتاليًا وحتى كتابة هذا التقرير.