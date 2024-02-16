تهديد بضرب "إيلات" ورد على "المجزرة".. تطور في "مواجهة حزب الله وإسرائيل"

جاءت تلك التهديدات المتبادلة بعد يوم دامٍ لبنانياً، مع شن إسرائيل الأربعاء والخميس سلسلة غارات جوية على بلدات عدة، تبعد إحداها (النبطية) حوالي 25 كيلومتراً من الحدود، عقب مقتل جندية إسرائيلية في صفد بصاروخ أطلق من جنوب لبنان، حيث أدت تلك الغارات إلى مقتل 15 شخصاً في أعلى حصيلة يومية منذ بدء المواجهات اليومية بين الجانبين، من ضمنهم 10 مدنيين على الأقل، 7 من عائلة واحدة في ضربة استهدفت مدينة النبطية، فيما قتل في الغارة ذاتها 3 عناصر من حزب الله، بينهم من وصفته إسرائيل بقائد قوات الرضوان التابعة للحزب.