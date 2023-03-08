مسؤول بالاتحاد الأوروبي: علينا توفير مزيد من الذخائر التي تحتاج إليها أوكرانيا لمواجهة روسيا

وأضاف بيفكور قُبيل اجتماع لوزراء الدفاع بالاتحاد الأوروبي في ستوكهولم "عندما نوفر هذه الأموال الجديدة، فإن هذا سيزيد أيضاً من قدرة الصناعة.. ما نحتاج إليه على أي حال أيضاً للمستقبل، هو أن تكون الصناعات الأوروبية قادرة على إنتاج مزيدٍ من الذخائر"، وفقا لرويترز.