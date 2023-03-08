مسؤول بالاتحاد الأوروبي: علينا توفير مزيد من الذخائر التي تحتاج إليها أوكرانيا لمواجهة روسيا

طالب مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، بضرورة توفير الذخائر التي تحتاج إليها أوكرانيا، للاستمرار في مواجهة القوات الروسية.
وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي قبل اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، "علينا توفير ٍمزيدٍ من الذخائر التي تحتاج إليها أوكرانيا".
وأوضح وفق "سكاي نيوز عربية"، أن دول الاتحاد الأوروبي تبحث مقترحاً بشأن زيادة إنتاج الذخائر وتسريع تسليمها إلى أوكرانيا، مشيراً إلى أنه "يجب تقديم الذخائر الموجودة لدى الدول الأوروبية إلى أوكرانيا سريعاً".
وأضاف بوريل، قائلاً: "علينا في أوروبا تعزيز الصناعات الدفاعية والعسكرية".
وكان وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور، قد قال، اليوم الأربعاء، إن دول الاتحاد الأوروبي ستحتاج إلى اتخاذ قرار سريع بشأن تمويل جديد لتوفير الذخيرة لأوكرانيا بشكل مشترك.
وأضاف بيفكور قُبيل اجتماع لوزراء الدفاع بالاتحاد الأوروبي في ستوكهولم "عندما نوفر هذه الأموال الجديدة، فإن هذا سيزيد أيضاً من قدرة الصناعة.. ما نحتاج إليه على أي حال أيضاً للمستقبل، هو أن تكون الصناعات الأوروبية قادرة على إنتاج مزيدٍ من الذخائر"، وفقا لرويترز.
وسيناقش الوزراء خططاً لتسريع توريد ذخيرة عيار 155 ملليمتراً لأوكرانيا، التي تطلب المزيد من قذائف المدفعية لمحاربة القوات الروسية المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا، وطلب المزيد من الذخائر معاً.