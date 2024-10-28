"إسرائيل" تؤكد: ضرباتنا الجوية على مواقع عسكرية إيرانية أحدثت تغييرًا جذريًا في ميزان القوى

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في تصريحات اليوم أن الضربات الجوية التي نفذتها إسرائيل ضد مواقع عسكرية إيرانية في نهاية الأسبوع الماضي قد أسفرت عن تغيير جذري في ميزان القوى بين البلدين، على حد وصفه.
وفي بيان رسمي، أشار غالانت إلى أن هذه الضربات أدت إلى إضعاف قدرات إيران الإنتاجية والدفاعية، مما جعلها في وضع يمكن استغلاله مستقبلاً.
وأكد غالانت خلال اجتماع مع قادة القوات الجوية أن العمليات الدقيقة التي استهدفت رادارات وأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية قد أسفرت عن خلق ضعف كبير لدى العدو.
من جهة أخرى، حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أن إيران تسعى إلى صنع قنابل نووية تهدد ليس فقط إسرائيل، بل العالم بأسره، مشددًا على ضرورة التصدي لهذه التهديدات.
وتأتي هذه التطورات بعد الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية على إسرائيل، حيث أدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل أربعة جنود إيرانيين ووقوع إصابات بين المدنيين وفق "العربية".
وتشهد المنطقة تصاعدًا في التوترات بين إسرائيل وإيران، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية مع حركة حماس في قطاع غزة وتوسعها لتشمل حزب الله.