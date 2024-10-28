"إسرائيل" تؤكد: ضرباتنا الجوية على مواقع عسكرية إيرانية أحدثت تغييرًا جذريًا في ميزان القوى

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في تصريحات اليوم أن الضربات الجوية التي نفذتها إسرائيل ضد مواقع عسكرية إيرانية في نهاية الأسبوع الماضي قد أسفرت عن تغيير جذري في ميزان القوى بين البلدين، على حد وصفه.