"مهاجمة السفن" في البحر الأحمر تدفع شركة شحن ألمانية لفرض رسوم إضافية

وفضلًا عن "هاباغ لويد"، فرضت شركتا "ميرسك" و"سي.إم.إيه سي.جي.إم" رسومًا إضافية أيضًا، بعد أن بدأت جماعة الحوثي اليمنية في استهداف السفن العابرة في البحر الأحمر؛ ممّا أثار مخاوف من عرقلة التجارة العالمية.