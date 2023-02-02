أستراليا تزيل صور ملوك بريطانيا من أوراقها النقدية

وأستراليا عضو في الكومونولث ويرأس دولتها رسميًا الملك تشارلز الثالث يمثله حاكم عام، وقد أعلنت كانبرا، عند وفاة إليزابيث الثانية، يوم حداد وطني في الثامن من سبتمبر، لكن بعض مجموعات الشعوب الأصلية تدين العواقب المدمرة للاستعمار البريطاني وتدعو إلى إلغاء الملكية.