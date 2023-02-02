أستراليا تزيل صور ملوك بريطانيا من أوراقها النقدية

أعلن المصرف المركزي البريطاني، اليوم (الخميس)، أن صور ملوك بريطانيا ستختفي من الأوراق النقدية في أستراليا، وستعوّض برسوم تكرّم ثقافة السكان الأصليين، لاسيما أوراق فئة الخمسة دولارات.
ويعني قرار عدم وضع صورة الملك تشارلز الثالث على العملة الورقية من فئة الخمسة دولارات أن الأوراق النقدية الأسترالية لن تحمل تدريجيًا صورة أي عاهل بريطاني، وفقاً لـ"فرانس برس".
ولم يذكر البنك المركزي أي تفاصيل بشأن صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، التي تظهر على بعض العملات المعدنية المتداولة.
وأستراليا عضو في الكومونولث ويرأس دولتها رسميًا الملك تشارلز الثالث يمثله حاكم عام، وقد أعلنت كانبرا، عند وفاة إليزابيث الثانية، يوم حداد وطني في الثامن من سبتمبر، لكن بعض مجموعات الشعوب الأصلية تدين العواقب المدمرة للاستعمار البريطاني وتدعو إلى إلغاء الملكية.