أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية تبحث تحدّيات البرامج النووية لبيونج يانج

وبيّن البيت الأبيض في بيان أن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، ونظيريه؛ بحثوا كذلك خلال اجتماع ثلاثي في طوكيو البرامجَ النووية والصاروخية غير المشروعة الخاصة بكوريا الشمالية، وأحدث استفزازاتها، وحدّدوا الخطوات المقبلة لتعزيز تعاونهم؛ وفقًا لـ"رويترز".