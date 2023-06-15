أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية تبحث تحدّيات البرامج النووية لبيونج يانج

أعلن البيت الأبيض أن مستشاري الأمن القومي في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، بحثوا، اليوم "الخميس"، سبل الحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان، والتنسيق بشأن بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي.
وبيّن البيت الأبيض في بيان أن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، ونظيريه؛ بحثوا كذلك خلال اجتماع ثلاثي في طوكيو البرامجَ النووية والصاروخية غير المشروعة الخاصة بكوريا الشمالية، وأحدث استفزازاتها، وحدّدوا الخطوات المقبلة لتعزيز تعاونهم؛ وفقًا لـ"رويترز".
وصدر البيان قبل قليل من إعلان جيش سول إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي، في أعقاب احتجاجها في وقت سابق على مناورات بالذخيرة الحية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.