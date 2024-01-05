10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن 5 من ممولي "حماس".. أمريكا تعلن وتفصل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن واشنطن ستدفع ما يصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن 5 من ممولي حركة حماس أو أي شيء يؤدي إلى تعطيل آليات تمويل الحركة.