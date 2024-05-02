غير مسبوقة منذ 60 عامًا.. "نظرة عن قرب على انتفاضة الجامعات الأمريكية نصرة لغزة"

وأضافت: "لذا ابتداءً من السبعينات، وأظن أن ذلك تواصل حتى فترة ليست ببعيدة، غالبًا ما تعاملت الجامعات مع الاحتجاجات من خلال إجراءات تأديبية غير صارمة فعلًا.. لذا من اللافت أن نرى هذا العدد الكبير من الجامعات يستنجد بالشرطة اليوم؛ لأن ردة الفعل هذه كانت منتشرة جدًا في الستينيات، لكن أظن أن الكثير من الناس يعتبرون أنها لم تكن ردة الفعل المناسبة".