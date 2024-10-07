الرئيس "قيس سعيد" يفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التونسية

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحافي، مساء الاثنين، وفقًا لـ"العربية نت" إنّ النتائج الأولية أظهرت حصول الرئيس قيس سعيد على مليونين و438 ألفا و954 صوتا بنسبة 90.6% وبالتالي فوزه بالانتخابات من الدور الأوّل، فيما حصل منافساه: العيّاشي زمّال على دعم 197 ألفا و515 ناخبا بنسبة 7.3%، فيما لم يتحصل زهير المغزاوي إلاّ على 52 ألفا و903 أصوات بنسبة 1.9%.