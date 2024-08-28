السلطات الفرنسية تُطلق سراح رئيس "تيليغرام" وتمنعه من مغادرة البلاد

وردًّا على سؤال عن تقرير الصحيفة قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يُعلِّق على أوامر الاعتقال؛ لأنها تخضع لسرية التحقيق، مضيفًا بأن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.