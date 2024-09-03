توقيف حاكم مصرف لبنان السابق بعد استجوابه في اختلاس 40 مليون دولار

وشغل "سلامة" منصب حاكم مصرف لبنان من 1993 حتى التاريخ المذكور آنفًا، وصدرت بحقه مذكرات توقيف في فرنسا وألمانيا بعد تحقيقات فيما إذا كان هو وشقيقه قد اختلسا أموالًا عامة قدرها 330 مليون دولار من المصرف بين عامي 2002 و2015، وهو ما ينفيه الشقيقان.