توقيف حاكم مصرف لبنان السابق بعد استجوابه في اختلاس 40 مليون دولار

أوقف القضاء اللبناني، اليوم الثلاثاء، الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، بعد استجوابه في قضية اختلاس.
وبحسب "روسيا اليوم"، قرر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، توقيف "سلامة" بعد استجوابه على مدى 3 ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار، وتم نقله إلى مقر قوى الأمن الداخلي.
وكشفت المعلومات أن "التحقيق مع سلامة تناول ملف شركة أوبتيموم والعقود التي أبرمت بين مصرف لبنان والشركة لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة وحصول الشركة على عمولات".
وكان "سلامة" وصل ظهر اليوم إلى قصر العدل للإدلاء بإفادته أمام القاضي الحجار، في أول مثول أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 يوليو 2023.
وشغل "سلامة" منصب حاكم مصرف لبنان من 1993 حتى التاريخ المذكور آنفًا، وصدرت بحقه مذكرات توقيف في فرنسا وألمانيا بعد تحقيقات فيما إذا كان هو وشقيقه قد اختلسا أموالًا عامة قدرها 330 مليون دولار من المصرف بين عامي 2002 و2015، وهو ما ينفيه الشقيقان.
وطالبت الدول المانحة بإجراء تدقيق جنائي بعد تعرّض لبنان لانهيار مالي منع معظم المودعين من الحصول على مدخراتهم منذ 2019، وتسبب في فقد العملة 98% من قيمتها، وأدى إلى زيادة الفقر.