في اختراق جديد لوقف إطلاق النار: شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال رفح

استُشهد مساء اليوم الاثنين مواطنان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب منطقة البركسات شمال رفح جنوبي قطاع غزة، فيما أصيب عدد من المواطنين شرق مخيم البريج وسط القطاع، في اختراق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.
ووفق وكالة "وفا"، بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 236 شهيداً و600 مصاب، إضافة إلى انتشال 502 جثمان، حسب أحدث إحصائية نُشرت يوم أمس.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 68,865 شهيداً و170,670 مصاباً، معظمهم من النساء والأطفال، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تواصل جهودها لانتشال المزيد من الضحايا من تحت الأنقاض في ظل أوضاع إنسانية بالغة القسوة يعيشها سكان القطاع.