في اختراق جديد لوقف إطلاق النار: شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال رفح

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 68,865 شهيداً و170,670 مصاباً، معظمهم من النساء والأطفال، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تواصل جهودها لانتشال المزيد من الضحايا من تحت الأنقاض في ظل أوضاع إنسانية بالغة القسوة يعيشها سكان القطاع.