دولة فلسطين تطالب الأمم المتحدة بالإعلان رسمياً عن انتشار المجاعة في غزة

واستشهدت الوزارة بتصريحات للأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التي قال فيها: "إن ٩٥ بالمئة من أطفال قطاع غزة لا يتوفر لهم الحليب والمواد الغذائية، وأصبحوا يعانون من سوء التغذية، و١.٩ مليون نازح في مراكز الإيواء يتعرضون لجوعٍ شديد، وأن ٥٠ ألف امرأة حامل في مراكز الإيواء بلا ماء ولا دواء ولا رعاية صحية".