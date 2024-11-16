عودة "ترامب" التي تزعج بكين.. ماذا قال الرئيس الصيني عن نزعة أمريكا الحمائية؟!

ورغم ذلك، قال بعض المحللين إن موقف الصين كبديلٍ أو قوة موازنة للولايات المتحدة، في ظل النزعة الحمائية بقيادة ترامب، فقد بريقه مقارنة بعام 2016، عندما انتُخب ترامب لأول مرة.