ترامب يحسم "الثلاثاء الكبير".. فاز بـ14 ولاية في سباق الحزب الجمهوري وعينُه على "البيت الأبيض"

وفاز ترامب بمعظم الولايات في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهورية؛ مما يقربه بشكل كبير من نيْل بطاقة ترشح حزبه لانتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل؛ في حين فازت المرشحة نيكي هيلي بالانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب في ولاية فيرمونت، وهو ثاني فوز لها على منافسها ترامب، بعد فوزها في مقاطعة كولومبيا (العاصمة واشنطن).