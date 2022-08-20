تايوان تؤكد أنها تَعقبت 17 طائرة حربية و5 سفن حربية تابعة للصين

رصدت تايوان، 17 طائرة حربية وخمس سفن حربية تابعة للصين في جميع أنحاء البلاد، وكشفت أن ثماني طائرات عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان.
وقالت وزارة الدفاع الوطني التايوانية إنها تَعَقّبت 17 طائرة وخمس سفن تابعة للجيش الصيني في جميع أنحاء البلاد، بحلول الساعة 5 مساء يوم الجمعة؛ حسب ما ذكرته صحيفة "تايوان نيوز".
وأضافت: من بين 17 طائرة حربية تابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني، عبرت ثماني طائرات خط الوسط فوق مضيق تايوان.
وكانت الطائرات عبارة عن أربع قاذفات مقاتلة من طراز Xi'an JH-7، ومقاتلتان من طراز Sukhoi Su-30، وطائرتان من طراز Shenyang J-11.
وبحسب وزارة الدفاع التايوانية، عبرت طائرتا JH-7 وSu-30 خط الوسط في نهايتها الشمالية؛ بينما قامت المقاتلتان من طراز J-11 بذلك في الطرف الجنوبي.
وأشارت الوزارة إلى أنها كلّفت الدوريات الجوية القتالية (CAP) والسفن الحربية وأنظمة الدفاع الجوي الصاروخية بمراقبة الأنشطة الصينية.
جدير بالذكر أن الصين زادت من سلوكياتها العدائية في مضيق تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.