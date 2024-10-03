الجيش الإسرائيلي يُسقط طائرة مسيّرة على الحدود مع مصر ويبحث عن مصدر إطلاقها

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أن سلاح الجو اعترض طائرة مسيّرة في المناطق الجنوبية لإسرائيل قرب الحدود مع مصر، مشيرًا إلى عدم وجود إصابات.
وتفصيلاً، قالت إسرائيل إنها اعترضت المسيّرة قرب نيتسانا على الحدود مع مصر وإنه يُجري تحقيقًا لمعرفة مصدر إطلاقها.
وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عن مهاجمة هدف إسرائيلي بوساطة طائرة ذات قدرات متطورة تستخدم للمرة الأولى، وفقًا لروسيا اليوم.
وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدونا مساء هذا اليوم الخميس 3-10-2024، هدفًا في جنوب أراضينا المحتلة بوساطة طائرة ذات قدرات متطورة تُستخدم للمرة الأولى، وسيستمر مجاهدونا باستخدامها في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".