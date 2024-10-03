الجيش الإسرائيلي يُسقط طائرة مسيّرة على الحدود مع مصر ويبحث عن مصدر إطلاقها

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدونا مساء هذا اليوم الخميس 3-10-2024، هدفًا في جنوب أراضينا المحتلة بوساطة طائرة ذات قدرات متطورة تُستخدم للمرة الأولى، وسيستمر مجاهدونا باستخدامها في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".