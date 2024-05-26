بالفيديو.. إسرائيل ترتكب "مجزرة" وتستهدف خيام النازحين في رفح بعد قرار محكمة العدل

وأكد الدفاع المدني في غزة وصول 50 شخصاً بين قتيل وجريح جراء قصف إسرائيلي لمخيم النازحين شمال غرب رفح، موضحاً أن طواقم الإسعاف لم تتمكن من نقل عدد من الجثث المتفحمة إثر القصف الإسرائيلي شمال غربي رفح، مشيراً إلى أن المنطقة المستهدفة تضم 100 ألف نازح.