"التعاون الإسلامي" تُعرب عن تضامنها مع الكاميرون في أعقاب الفيضانات

ونوّهت المنظمة بالإجراءات الطارئة التي اتخذتها السلطات الكاميرونية لمساعدة الضحايا والحد من الأضرار الناجمة عن هذه الفيضانات، داعيةً مؤسساتها المالية ودولها الأعضاء وشركاءها الدوليين إلى دعم جهود الكاميرون الهادفة إلى التخفيف من معاناة السكان ضحايا هذه الكارثة وإعادة إعمار المناطق والمنازل التي دُمّرت.