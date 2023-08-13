ذكريات 70 عاماً تُقهر.. الاحتلال يطالب عائلة "صب لبن" بمقابل إخلائه لمنزلهم بالقدس!

وقالت صاحبة المنزل نورا صب لبن لـ"وفا": إن القرار يشمل دفع مبلغ 17187 شيقل لشرطة الاحتلال مقابل 160 ساعة من العمل في المنزل لتأمين الإخلاء، ودفع 17 ألف شيقل لشركة مقاولات خاصة أخلت المنزل، إضافة إلى 13 ألف شيقل للمصروفات القانونية المتعلقة برد دعوى المستوطنين للسيطرة على المنزل، وتقييد الحركة بما يشمل المنع من السفر، والحجز على ممتلكاتهم، من مركبات وعقارات، في حال عدم دفع الغرامة في أسرع وقت.