"بلومبيرغ": "بريتش بتروليوم" تعلق جميع عمليات عبور ناقلات النفط في البحر الأحمر

يذكر أن الحوثيين شنوا خلال الفترة الماضية عدة هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر. كما كثفوا هجماتهم خلال الشهر الحالي، ما دفع عدد من شركات الشحن العالمية إلى توقيف عملها.