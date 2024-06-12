"حان الوقت للتوقف عن المساومة".. "بلينكن" محبط من تغييرات "حماس" على خطة "بايدن"

وتابع: "في مرحلة ما من المفاوضات - التي استمرت لفترة طويلة - تصل إلى نقطة حيث إذا استمر أحد الجانبين في تغيير مطالبه، بما في ذلك تقديم مطالب والإصرار على إجراء تغييرات على أشياء كان قد قبلها بالفعل، فيجب عليك أن تتساءل عما إذا كانوا يتصرفون بحسن نية أم لا".